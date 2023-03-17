"Транснефть" отказала в подключении нефтебазе "Татнефтехима"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" отказала в подключении к магистральным трубопроводам татарстанской нефтебазе ООО "Чулман-Транс", принадлежащей холдингу "Татнефтехим". Об этом сообщается на сайте монополии.

Причиной отказа стало полное либо частичное отсутствие в заявлении на подключение информации о планируемых объемах приема нефтепродуктов с указанием предполагаемых поставщиков и условий поставок, номенклатуре и качестве планируемого к поставке дизельного топлива, контрактах с производителями нефтепродуктов о поставке планируемого количества дизтоплива на нефтебазу после ее подключения к системе магистральных нефтепродуктопроводов, объеме и графике с указанием максимально возможных месячных объемов отбора дизельного топлива из системы магистральных продуктопроводов, а также отсутствие копий учредительных и иных документов.

"Татнефтехим" основан в 2010 году в Татарстане, специализируется на оптовой торговле горюче-смазочными материалами и производстве дизельного топлива.

Наряду с головным ООО "Татнефтехим" в группу входят ООО "Татнефтехимпродукт", ООО "Синергия Восток" и ООО "Торговый дом "Татнефтехим".

В настоящее время "Татнефтехим" осуществляет прокачку и прием топлива с НПЗ "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефтехим Салавата" и "Газпром нефти" по центральным нефтепродуктопроводам "Транснефти", также прокачка и прием нефтепродуктов производится напрямую по нефтепродуктопроводу с НПЗ "ТАИФа" и "Татнефти", говорится на сайте компании.

"Татнефтехим" также располагает собственным причальным терминалом с системой налива из резервуаров на речные суда и приемки из речных судов в хранилища, который способен принимать суда класса "река-море" и баржи грузоподъемностью до 9 тыс. тонн.

В 2019 году "Татнефтехим" приобрел у "ТАИФа" промышленный объект с нефтебазой ООО "Чулман-Транс", располагающей резервуарным парком емкостью 22 тыс. кубометров, и запустил производство собственного дизельного топлива класса К5.

В 2020 году компания выкупила ранее арендованный комплекс промышленных установок по производству дизельного топлива экологического класса К5 всех марок, что позволило ей увеличить мощность производства собственного дизтоплива до 10 тыс. тонн, в начале 2021 года мощности были расширены до 25 тыс. тонн за счет приобретения на средства акционеров дополнительных установок, говорилось в обзоре инвесткомпании "Велес капитал" в октябре 2021 года.

В июне 2022 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Татнефтехима" на уровне BB-(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный" в связи со значительным ростом выручки компании в 2021 году на фоне сохранения среднего уровня рентабельности.

В обращении находятся два выпуска облигаций "Татнефтехима" общим объемом 600 млн рублей.