Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не демонстрирует яркой динамики в ожидании новых торговых идей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,03 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 42,56 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,6 коп. - до 11,16 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов не проявил активных изменений, валюты находились в безыдейном состоянии. Участники рынка в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) предпочитают не делать резких движений. Ближайшее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Трейдеры ждут подъема ставки максимум на 25 б.п., но многие допускают, что ставка останется неизменной.

Что касается ЦБ РФ, то нацвалюта не получила поддержку с его стороны по итогам заседания в пятницу. Центробанк сохранил без изменений ключевую ставку, она осталась на уровне 7,5% годовых.

Важные сигналы могут поступить из политического сектора. В понедельник начнется государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Это будет первый зарубежный визит Си Цзиньпина после переизбрания на этот пост.

Вместе с тем, Канада выступила с инициативой четырехстороннего партнерства с Японией, Южной Кореей и США против КНР и РФ, об этом в понедельник сообщило агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники. По данным источников, Канада выступила с таким предложением в ходе январского визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Оттаву. Американские дипломаты, как пишет Киодо, поддерживают план Оттавы по углублению сотрудничества с Токио и Сеулом.

Нефть после падения с ощутимым ускорением, которое наблюдалось на прошлой неделе, на старте торгов продолжила снижение. Нефтяные котировки завершили неделю рекордным падением с начала года на фоне проблем в мировом банковском секторе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,55 за баррель, что на 0,58% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $66,34 за баррель, что на 0,60% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Китая ушли в минус в ходе утренних торгов в понедельник: китайский CSI 300 растет на 0,12%, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,02%, гонконгский Hang Seng потерял 2,56%, южнокорейский Kospi снизился на 0,42%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,14%.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли и ждали заседания Федеральной резервной системы. Как сообщалось, американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.. Более того, фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" и готовности помогать им в случае необходимости. Эта новость оказала поддержку рынкам акций и других рискованных активов.

Несмотря на эту новость акции First Republic Bank упали на 33% по итогам торгов.

Американские банки привлекли почти $165 млрд в рамках двух кредитных программ Федрезерва за неделю с момента краха SVB. Между тем SVB Financial Group подала заявление о банкротстве. Компания сообщила, что ее действия не касаются фондов SVB Capital и SVB Securities, которые продолжают работать.