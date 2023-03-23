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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

China Mobile нарастила чистую годовую прибыль на 8%, чуть хуже прогноза

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль китайского оператора связи China Mobile в 2022 году увеличилась на 8%, выручка - на 10,5%, сообщила компания.

Годовая чистая прибыль компании составила 125,46 млрд юаней ($18,23 млрд), или 5,88 юаня на акцию, против 116,15 млрд в 2021 году и 126,86 млрд, которые ожидали опрошенные FactSet аналитики.

Выручка составила 937,26 млрд юаней. В сегменте цифровой трансформации, включающем мобильные облачные вычисления и услуги центров обработки данных, показатель вырос на 30,3%.

Совет директоров China Mobile рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2022 год в размере 2,21 гонконгского доллара ($0,28) на акцию. Промежуточные дивиденды составили 2,20 гонконгского доллара на акцию.

Таким образом, общий размер дивидендов за 2022 год может составить 67% чистой прибыли. В 2023 году компания планирует повысить коэффициент выплаты до 70% или более.

China Mobile - крупнейший мобильный оператор мира по числу абонентов.

China Mobile Китай
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