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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

China Mobile купил долю в Postal Bank за $6,5 млрд

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - China Mobile купила долю в Postal Savings Bank of China Co. за 45 млрд юаней ($6,5 млрд), сообщает Bloomberg.

В рамках частного размещения телекоммуникационная компания приобрела 6,8 млрд акций банка класса "А". В результате China Mobile стала третьим по величине акционером Postal Bank с долей в 6,8%, сообщается в документах, направленных на Шанхайскую фондовую биржу.

И China Mobile, и Postal Bank контролируются государством.

Postal Bank занимает пятое место среди банков КНР по объему депозитов. Банк выдает кредиты в сельской местности и имеет около 40 тыс. отделений по всей стране - больше, чем другие финансовые институты.

China Mobile Postal Bank Китай
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