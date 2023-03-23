ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на шесть месяцев, до 1 октября, ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщается в информации на сайте регулятора.

Ограничение касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц.

Решение принято для поддержания финансовой стабильности, поясняет регулятор.