ВТБ начал процесс выплат по евробондам иностранным держателям долговых бумаг

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ВТБ планирует осуществить выплаты по четырем выпускам еврооблигаций держателям, чьи права на долговые бумаги учитываются иностранными депозитариями, на рублевые счета, открытые в банке.

Для участия в этом процессе держателям еврооблигаций, являющимся резидентами РФ или стран, не входящих в список недружественных государств, необходимо направить в ВТБ заявки в форме анкеты для предварительного подтверждения прав на еврооблигации по состоянию на конкретные даты фиксации в 2022 году, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок от инвесторов будет проходить с 23 марта по 10 апреля включительно.

Дальнейшие инструкции по организации выплат по еврооблигациям, включая описание порядка взаимодействия и комплекта документов, которые необходимо представить для подтверждения прав владения евробондами и налогового статуса держателя, будут направлены адресно по результатам рассмотрения предварительных анкет держателей, отмечает банк.

ВТБ планирует выплатить указанной категории инвесторов купоны по долларовым евробондам с погашением в 2035 году, по бессрочным долларовым евробондам и по еврооблигациям, номинированным в швейцарских франках. Кроме того, будут выплачены купонный доход и номинальная стоимость по выпуску долларовых евробондов, подлежавших погашению в 2022 году.

Выплаты планируется осуществлять в соответствии c указом президента РФ от 8 августа 2022 года. Согласно документу, российские юрлица могут исполнять обязательства по евробондам перед нерезидентами или резидентами, чьи права на евробонды учитываются иностранными депозитариями, с использованием рублевых счетов типа "Д".

Если у держателя нет рублевого счета в ВТБ, для получения выплат его нужно открыть, говорится в сообщении.

В прошлом году ВТБ, подпавший под блокирующие санкции и лишившийся возможности использовать для выплат по евробондам международную платежную инфраструктуру, осуществлял выплаты в рублях держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями. Платежи для резидентов из недружественных стран, в соответствии с указом президента РФ, зачисляются банком на рублевые счета типа "С" в рублях по курсу ЦБ, использование этих средств держателями ограничено.

По бессрочным еврооблигациям ВТБ с 6 декабря прошлого года приостановил выплату купонного дохода. Предыдущая выплата по этому выпуску приходилась на 6 июня.