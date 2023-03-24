Лидеры стран Евросоюза запланировали повысить его конкурентоспособность в мире

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз намерен повышать свою конкурентоспособность в мире, используя преимущества единого рынка ЕС, снижая барьеры регулирования и увеличивая инвестиции в технологии завтрашнего дня, заявили лидеры 27 стран союза.

"Европейский союз будет обеспечивать свою конкурентоспособность, повышая свою устойчивость и производительность, облегчая финансирование, стремясь к обеспечению доступной энергией, уменьшая свою стратегическую зависимость, инвестируя в профессии будущего и адаптируя экономическую, промышленную и технологическую базу для перехода к "зеленым" и цифровым технологиям", - говорится в документе, принятом в четверг вечером по итогам первого дня саммита ЕС.

Весеннее совещание Европейского совета традиционно посвящено в основном социально-экономическим проблемам. В этом году дискуссия глав государств и правительств отражала осложнение геополитической ситуации, связанное с экономическими санкциями, введенными Запалом в отношении России, а также наметившееся в последние десятилетия снижение конкурентоспособности Старого континента относительно других центров развития.

Европейский совет предложил Совету ЕС и Еврокомиссии (ЕК) продолжить работу по всем этим аспектам и сообщить о продвижении к июньскому саммиту.

Евросовет призывал к решительным действиям по созданию единого рынка цифровых технологий и услуг и устранению слабых мест, выявленных в результате недавних кризисов, обеспечению равных условий для бизнеса, как внутри союза, так и на глобальном уровне. Особое внимание бует уделено малому и среднему бизнесу, который составляет основу европейской экономики.

Для повышения долгосрочной конкурентоспособности европейской экономики лидеры призвали упростить общую нормативно-правовую базу и снизить административную нагрузку, в том числе за счет ускорения процедур выдачи разрешений, а также снизить барьеры для трансграничного бизнеса.

Евросовет "принял к сведению" план ЕК создать до лета 2023 года Европейский фонд суверенитета для поддержки инвестиций в стратегические отрасли.

Евросовет подвел итоги действий, предпринятых для решения проблемы высоких цен на энергоносители, снижения спроса на газ, обеспечения надежности поставок и поэтапного отказа от российских ископаемых видов топлива.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что атомная энергетика может сыграть определенную роль в процессе отказа ЕС от ископаемых энергоресурсов, однако она не может пользоваться всеми привилегиями, введенными для возобновляемых источников энергии.

"Атомная энергия может сыграть роль в процессе нашего ухода от ископаемых энергоносителей", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Фон дер Ляйен пояснила, что некоторые высокотехнологичные аспекты в атомной сфере могут получать поддержку Еврокомиссии, в том числе - финансовую.

"Однако в целом сфера атомной энергетики не может рассчитывать на все преимущества (распространяющиеся на "зеленую" энергетику - ИФ)", - добавила она, пояснив, что среди таких преимуществ - получение финансирования из средств Еврокомиссии.

Тема будущего атомной энергии сейчас актуальна для многих стран ЕС: в некоторых считают, что следует делать ставку на АЭС, чтобы снизить зависимость от углеводородов. Другие же утверждают, что нужно делать упор исключительно на возобновляемые энергоресурсы.