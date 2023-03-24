Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 10-13 сентября

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сроки проведения VIII Восточного экономического форума вновь перенесены. Форум во Владивостоке состоится 10-13 сентября 2023 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Изначально ВЭФ, традиционно входящий в список президентских мероприятий, был назначен на 5-8 сентября. В начале марта были объявлены новые даты – 12-15 сентября. Как и сейчас, изменения объяснялись "графиком проведения международных мероприятий".

Как сообщалось, на 9-10 сентября назначен саммит "группы двадцати" в Дели. Окончательное решение по вопросу об участии в нем Владимира Путина пока не принято, говорил 13 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.