Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 12-15 сентября

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сроки проведения VIII Восточного экономического форума перенесены на 12-15 сентября 2023 года, сообщается на сайте форума. Ранее его планировалось провести 5-8 сентября.

"Центральное событие ВЭФ-2023 – пленарное заседание – запланировано на 14 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

"Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова.

Он добавил, что ВЭФ зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка, "нацеленная на интенсивное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Сегодня влияние Дальнего Востока России на развитие нашей страны значительно возросло. Восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала. VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне", - заявил Кобяков.

Форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Седьмой Восточный экономический форум, который прошел в сентябре 2022 года во Владивостоке, собрал более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний.

Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея.

На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей.