Глава Saudi Aramco связал энергокризис с ранее принятым планом энергоперехода

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Действующий план энергетического перехода для достижения климатической нейтральности нереалистичен и в действительности привел к энергетическому кризису, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер в ходе конференции, организованной в рамках климатического саммита СОР27.

"Конечно, вопрос изменения климата важен, но текущий план по энергопереходу для достижения климатических целей неосуществим и нереалистичен. Он не помогает достичь целей", - сказал он.

По его словам, согласно установленным политиками и регуляторами целям, к 2030 году нужно снизить спрос на нефть до 70 млн б/с с текущих 100 млн б/с, в то время как по прогнозам МЭА, в следующем году вырастет до 101,2 млн б/с.

"Это абсолютно нереалистично и в действительности создало тот кризис, который есть сейчас в сфере спроса и предложения", - сказал он, отметив, что в реальности, вырос спрос на самый грязный источник энергии - уголь, а его цена в нефтяном эквиваленте выросла до $80 за бнэ.

Нассер выступил за продолжение инвестиций в нефть и газ, а также инвестиций в их в декарбонизацию.

По его словам, нужно инвестировать в улавливание СО2 при добыче нефти и газа, а также в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), в решения по нейтрализации выбросов, такие как высадка мангровых деревьев в Саудовской Аравии, но все это требует больших инвестиций.

"98% первичного потребления энергии сейчас идет от нефти и газа. И нужно быть практичными, прагматичными и реалистичными - нужен оптимальный микс традиционной и возобновляемой энергетики", - подчеркнул глава Saudi Aramco.

"Сегодня спрос (на нефть - ИФ) составляет 99-100 млн б/с, мы имеем локдауны в Китае и 180 млн баррелей на рынке в ЕС, США и Азии, которые закончатся к концу года (по последним данным МЭА, по состоянию на август в плавучих хранилищах находилось 150 млн баррелей нефти, что в два раза меньше пика, достигнутого в июне 2020 года - ИФ), а также авиаотрасль, которая на 30% ниже доковидного уровня. У нас снижающиеся свободные добычные мощности и признаки рецессии. Подумайте, что произойдет в средне- и долгосрочной перспективе, если мы не будем действовать сейчас", - предупредил глава Saudi Aramco.

По словам Нассера, миру "нужны все источники энергии - в мире недостаточно энергии для удовлетворения всего спроса".

"Мы были удивлены - после COVID-19 мы думали, что спрос упадет, но мы заметили, что даже без российско-украинского кризиса спрос значительно вырос. И мы видим, что нужны все существующие ресурсы", - подчеркнул он, добавив, что инвестиции нужны особенно в нефть и газ.