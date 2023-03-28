Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Российско-турецкое СП построит в аэропорту Минвод новый терминал за 14 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" (входит в холдинг "Новапорт") заключило договор о строительстве нового терминала внутренних воздушных линий с российско-турецкой "ЛимакМаращСтрой", сообщает пресс-служба аэропорта.

Работы по договору должны начаться в середине апреля 2023 года и завершиться в январе 2025 года.

Сумма договора составляет 13, 998 млрд рублей.

Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Он позволит увеличить пропускную способность до 1 тысячи пассажиров в час, или до 3,8 млн в год. Объект будет оснащен пятью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

Помимо строительства нового здания аэровокзала "под ключ" генподрядчик проложит инженерные и коммуникационные сети, а также выполнит благоустройство привокзальной площади.

В прошлом году ООО "Кредитинвест" (оператор международного аэропорта "Минеральные Воды") объявляло закупку для выполнения работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Начальная (максимальная) цена договора составляла 11,568 млрд рублей.

В марте министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа сообщал журналистам, что общий объем финансирования проекта составит 14 млрд рублей. Срок окончания работ - начало 2025 года.

Гендиректор аэропорта Роман Чуев отмечал, что терминал, который сейчас используется для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.

Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия - свыше 4 млн человек.

"ЛимакМаращСтрой" - СП российской "Маращстрой" и турецкой Limak Group. Компания выступает подрядчиком по ряду проектов в РФ ( аэропорты Кемерово, Ростова-на-Дону, Волгограда, Хабаровска, Челябинска, а также торговые центры и другие объекты).

Международный аэропорт МинВод является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.

Минеральные Воды Новапорт Роман Чуев ЛимакМаращСтрой Кредитинвест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $77,8 за баррель после роста котировок накануне

Американской International Paper разрешили продать долю в "Илиме" партнерам по СП

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Европейская "дочка" ВТБ с 1 апреля получит статус ликвидируемой

Акционеры "Русала" отклонили требование Sual о предоставлении информации по сделкам

Минстрой до 15 мая внесет в правительство законопроект о контроле за газовым оборудованием

Минстрой до 15 мая внесет в правительство законопроект о контроле за газовым оборудованием

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });