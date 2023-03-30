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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

"Транснефть" выразила заинтересованность в сотрудничестве с Sasol и Transnet из ЮАР

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" заинтересована в сотрудничестве с компаниями Sasol и Transnet из ЮАР.

"Готовы предложить технологии по обслуживанию нефтегазотранспортной инфраструктуры", - сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии РФ-ЮАР.

"Считаю необходимо в кратчайшие сроки провести обсуждение возможностей такого сотрудничества", - добавил он.

Министр также сообщил, что группа Litasco (дочерняя структура ПАО "ЛУКОЙЛ") поставила в 2022 году в ЮАР 170 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов. Помимо этого, по его словам, "Газпром нефть" заинтересована в организации поставок нефти, а также расширении номенклатуры поставляемых нефтепродуктов. В прошлом году компания поставила в страну 625 тонн смазочных материалов.

"Готовы также сотрудничать в области стандартизации и оценки соответствия оборудования. Для обсуждения данного вопроса предлагаем организовать встречу между представителями АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ) и южноафриканской компании Sasol в удобном для южноафриканской стороны формате", - сказал министр.

Транснефть Sasol Transnet ЮАР
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