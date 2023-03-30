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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Рынок акций РФ в четверг превысил 2465 п. по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос по основным индексам вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти на надеждах завершения банковского кризиса в США и Европе; индекс МосБиржи превысил 2465 пунктов, завершив ростом пятые торги подряд и обновив пик на закрытие с сентября, при этом динамика blue chips оказалась смешанной из-за выборочной фиксации прибыли игроками.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2465,93 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1006,43 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 по Москве стоил 77,19 рубля (+0,04 рубля).

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