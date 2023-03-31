Розничные продажи в Германии в феврале неожиданно упали на 1,3% к январю

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в феврале сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 0,5%.

По сравнению с февралем 2022 года розничные продажи в стране рухнули на 7,1%.

Для сравнения: в январе продажи сократились на 0,3% в помесячном и на 6,9% в годовом выражении.

Розничные продажи в Германии уменьшаются уже третий месяц подряд в помесячном исчислении и десятый - в годовом выражении на фоне высокой инфляции и экономической неопределенности, которые негативно влияют на настроения потребителей, отмечает Trading Economics.

Продажи продуктов питания в ФРГ в прошлом месяце повысились на 0,2%, тогда как реализация непищевых товаров сократилась на 0,3%.

Также в пятницу стало известно, что цены на импортируемые в Германию товары в феврале упали на 2,4% относительно января и выросли на 2,8% год к году. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 1% и роста второго на 4,2%.