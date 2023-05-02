Розничные продажи в Германии в марте неожиданно снизились

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель уменьшился на 0,3%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи в Германии снижаются уже четыре месяца подряд на фоне подъема цен. Продажи продуктов питания в марте сократились на 1,1%, непродовольственных товаров - на 2,3%.

По сравнению с мартом 2022 года розничные продажи в ФРГ упали на 8,6%.