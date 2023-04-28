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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Инфляция во Франции неожиданно ускорилась в апреле

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы роста ускорились по сравнению с 6,7% в марте.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали замедления инфляции до 6,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,7% (1% в марте).

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле выросли на 5,9% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. В марте повышение составило 5,7% и 0,9% соответственно.

Рост стоимости продуктов питания во Франции в апреле замедлился до 14,9% в годовом выражении с 15,9% в марте, промышленных товаров - до 4,7% с 4,8%, энергоносителей - ускорился до 7% с 4,9%, услуг - до 3,2% с 2,9%.

Окончательные данные о динамике потребительских цен за апрель будут опубликованы 12 мая.

Франция
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