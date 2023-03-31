Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях снижения рисков углубления банковского кризиса в США и Европе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,3% во главе с бумагами "Магнита".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2470,9 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1009,81 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 77,05 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+1,5%), Polymetal (+1,2%), "Татнефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Объединяющий лесопромышленные активы АФК "Система" холдинг Segezha Group (+0,7%) в пятницу представил ожидаемо слабые на фоне сезонных факторов и продолжающих действовать ограничений результаты по МСФО за IV квартал 2022 года, показав снижение выручки на 20%, до 19,4 млрд рублей, OIBDA - в 1,7 раза, до 4,4 млрд рублей, и чистый убыток в 1 млрд рублей (против прибыли в IV квартале 2021 года на уровне 4,1 млрд рублей).

В целом за 2022 год выручка Segezha по МСФО увеличилась на 15%, до 106,8 млрд рублей, преимущественно за счет эффекта от консолидации активов АО "НЛХК" и "Интер Форест Рус", вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 года.

Чистая прибыль Segezha составила по итогам 2022 года 6,05 млрд рублей, что в 2,5 раза ниже показателя за 2021 год (15,24 млрд рублей).

Выросли расписки Qiwi (+3,5%) в ожидании выхода в пятницу отчета по МСФО за IV квартал и весь 2022 год.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу будет торговаться в верхней части диапазона 2450-2488 пунктов. В числе фаворитов могут выступить акции нефтегазового сектора, а также "АЛРОСА", которые сильно отстали от всего рынка. Кроме этого, не исключено, что компания может неожиданно объявить дивиденды. Ожидается постепенное увеличение спроса на бумаги "Магнита", которые уже довольно продолжительное время двигаются в боковике. Акции Сбера будут консолидироваться на ранее достигнутых отметках, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ пока демонстрирует нежелание падать.

В пятницу внешний фон можно назвать нейтральным. Внутренних поводов для сильных движений нет, поэтому день обещает пройти спокойно. В акциях Сбербанка ближайшая техническая поддержка расположена в районе 205 руб. Бумаги "Норникеля" опустились к отметке 15 тыс. руб., и если она не устоит, то техническая картина резко испортится, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций подросли на 0,4-0,7% во главе с Nasdaq, обновив 3-недельные максимумы.

В четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в IV квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра.

Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз в четверг отметила, что еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, вероятно, будет уместным. Между тем ее коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал на довольно широкий диапазон возможных изменений процентной ставки с учетом повышенной неопределенности в экономике.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также отмечается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне неплохих статданных из Японии и Китая.

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальные темпы подъема с мая 2021 года, причем показатель вырос по итогам двенадцатого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 5,8%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в марте до 51,9 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Между тем эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 51,5 пункта, отмечает Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился в КНР до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Данные по европейской экономике

Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 1,3% при прогнозах роста на 0,5%.

ВВП Великобритании в IV квартале 2022 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительные данные указывали на нулевой рост в прошлом квартале, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 6,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы роста замедлились по сравнению с 7,3% в феврале. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали чуть более выраженного замедления инфляции, до 6,5%.

Тем временем, потребительские расходы во Франции в феврале сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение показателя всего на 0,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу консолидируются вблизи максимумов с середины марта.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $79,21 за баррель (-0,1% и +1,3% в четверг), майская цена WTI - $74,5 за баррель (+0,2% и +1,9% накануне).

Участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере, пишет Trading Economics.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

Фьючерсы на Brent и WTI завершают "в плюсе" вторую неделю подряд.