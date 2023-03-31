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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Расходы американцев в феврале выросли на 0,2%, слабее прогнозов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года расходы населения США выросли на 0,2% к январю, сообщило Министерство торговли страны. страны.

Рост доходов американцев в феврале составил 0,3%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, сообщает Bloomberg.

По пересмотренным данным, в январе расходы американцев взлетели на 2%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее. Подъем показателя был рекордным с марта 2021 года. Оценка увеличения доходов была сохранена на уровне 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в феврале увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца, а в годовом выражении повысился на 5%. В январе он поднялся на 0,6% и 5,3% соответственно.

Стоимость товаров выросла на 0,2%, услуги подорожали на 0,3%. Месяцем ранее обе категории показали рост на 0,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,3% за месяц (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США Минторговли PCE Core
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