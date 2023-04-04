Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года, доллар дорожает к уровню 80 рублей/$1. Рубль активно дешевеет в основных валютных парах, несмотря на уверенный рост цен на нефть.

К 10:45 по Москве евро дорожал на 95,75 копейки к уровню закрытия торгов понедельника и торговался у 86,88 рубля. Чуть ранее евро поднимался до 87,0125 рубля. Доллар США к этому времени подорожал на 73,5 4 копейки, до 79,48 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 83,5 копейки - до 82,81 рубля.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи. К 10:57 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,68%, до $85,51 баррель. За торги понедельника Brent подорожала на 6,3%, до $84,93 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,78%, до $81,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 6,3%, до $80,42 за баррель.

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает Bloomberg.

"Рубль проигнорировал рост цен на нефть, поскольку долгосрочные внутренние факторы имеют большее значение. В России продолжает расширяться дефицит госбюджета, связанный с сокращением доходов от экспорта энергоносителей", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Высокие цены на нефть скажутся на курсе рубля только в случае активной продажи валюты экспортерами. На это потребуется время. Мы ожидаем эффекта от роста нефтяных цен в апреле и в особенности в мае, когда станет работать новая формула расчета цены на нефть для уплаты налогов (с использованием нового нефтяного бенчмарка) и начнет сокращаться добыча. В мае цена на Brent может составить около $100 за баррель, а налоги будут уплачены исходя из цены около $75 за баррель, что позитивно скажется на рубле - но этот фактор еще не работает", - полагает старший экономист аналитического департамента ИБ "Синара" Сергей Коныгин.

"Мы предполагаем давление со стороны импортеров, так как объемы поставок в РФ продолжают восстанавливаться, а вот экспорт заметно ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, техническая перепроданность рубля зашкаливает и говорит о коррекции. Так как российская валюта любит длительные циклы, то ее укрепление в будущем может оказаться достаточно значимым", - говорит ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Днем ранее рубль также дешевел к бивалютной корзине. Днем 3 апреля курс доллара поднимался выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.