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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Близкая Мамуту компания приобрела 5% в одном из юрлиц сети "Кораблик"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Кербин" получило 5% операционной компании сети магазинов товаров для детей "Кораблик" – ООО "Кораблик-Р", следует из данных ЕГРЮЛ.

Остальные 95% этого ООО у АО "Кораблик" – головной компании сети. По состоянию на конец 2021 года она на 100% принадлежала основателю "Кораблика" Алексею Зуеву.

Миноритарная доля меняет своего владельца второй раз за месяц. В середине марта эти же 5% получил Олег Сохацкий – бенефициар поставщика игрушек МТК "Алиса". "Кербину" доля перешла 4 апреля.

ООО "Кербин" поровну владеют Надежда Ермакова и Виктор Самойлов, каждый из которых аффилирован со структурами бизнесмена Александра Мамута. Например, Ермакова возглавляет ряд юрлиц в РФ, на 100% принадлежащих Мамуту, включая ООО "А энд НН Партнерс", ООО "Директо Уан", ООО "Гранд Солюшнз" и др. В свою очередь, Самойлов владеет 75% кинотеатра "Пионер", где 25% – у "А энд НН Партнерс" Мамута.

Мамут также владеет компанией "Вандеркинд", которая управляет российскими магазинами сети Hamley's (сейчас, по данным "Коммерсанта", переименовывается в "Винни"). В середине февраля 2022 года Forbes со ссылкой на источники сообщал, что компания заинтересована в покупке сети "Кораблик", однако официального подтверждения этого не было.

Кораблик АО "Кораблик" ООО "Кербин"
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