Суд взыскал с OR Group еще 104 млн руб. по иску представителя владельцев дефолтных бондов компании

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России"), о взыскании с последнего 103,9 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в судебных материалах.

Мотивировочная часть пока не опубликована.

Как сообщалось, с конца июня 2022 года ООО "Регион Финанс" направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,77 млрд рублей. Ранее суд удовлетворил четыре иска на общую сумму 2,5 млрд рублей. На данный момент "ОР" оспаривает два решения суда - о взыскании 127 млн рублей по облигациям серии 002Р-02 и 1,5 млрд рублей по облигациям серии 001Р-04.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов.

Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск ПСБ к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляционную жалобу, однако в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

Ранее в суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group), других компании группы: ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group), ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству.