В Минэкономразвития РФ видят потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля и металлов во Вьетнам

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - РФ видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам. Об этом рассказал в четверг заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев в ходе выступления на деловом форуме "Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества".

"У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры, кукуруза, соевые бобы. Хотели бы отметить еще одно направление, по которым существует заметный потенциал вьетнамских поставок в Россию. Это в первую очередь электроника, это не только телефоны, но и все остальные виды", - сказал замминистра.

Он также пригласил вьетнамских коллег занять освободившиеся ниши на российском рынке, в числе которых назвал товары легкой промышленности и продукты питания. "Мы приглашаем наших вьетнамских коллег извлечь максимум возможного из текущего момента и занять освободившиеся высококонкурентные ниши на освободившемся российском рынке. Среди таких перспективных ниш мы можем выделить одежду, спортивные товары, продукты питания, электронику, мебель. Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны", - отметил Ильичев.

Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году. О такой цели сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы - промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация. Чернышенко также заявил о расширении инструментов для наращивания независимых расчетов между Россия и Вьетнамом