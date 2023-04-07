Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п. п

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба регулятора.

"Глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение. Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции", - говорится в сообщении.

Ставка остается на уровне 16,75% с декабря 2022 года, до этого Нацбанк ее повышал.