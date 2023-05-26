Нацбанк Казахстана ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщила пресс-служба регулятора.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", не ожидали изменения ставки.

Решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

"Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране", - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, в Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

В настоящее время совокупный баланс рисков за счет ослабления давления со стороны внешней инфляции немного сместился в сторону дезинфляционных факторов. В этой связи "может возникнуть пространство для постепенного и медленного снижения базовой ставки", считает Нацбанк.

Он напоминает, что годовая инфляция в Казахстане в апреле 2023 года продолжила замедляться и составила 16,8%. Месячная инфляция сохранилась на уровне 0,9%, продолжая формироваться выше среднеисторических значений.

Однако, уточняют в Нацбанке, с сентября 2022 года показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в республике снижаются, что демонстрирует постепенное ослабление проинфляционного давления.

По данным регулятора, инфляционные ожидания остаются волатильными и чувствительными к кратковременным шокам. В апреле ожидаемая инфляция на год вперед составила 16,7% (в марте - 16,5%). При этом респонденты среди факторов роста цен отмечают подорожание ЖКУ, повышение цен на ГСМ и лекарства.

Планируемое повышение тарифов на ЖКУ и фактическое повышение цен на ГСМ уже частично отразились на ожиданиях населения.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 5 июля.

Ставка на уровне 16,75% действует с 6 декабря 2022 года. По итогам плановых пересмотров в январе, феврале и апреле Нацбанк сохранял ее на этом же уровне.