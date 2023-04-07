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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Денежная база в РФ снизилась с 24 по 31 марта на 23 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 31 марта составил 16 855,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 марта денежная база в России равнялась 16 878,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,14%, или на 23 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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