Денежная база в РФ снизилась с 24 по 31 марта на 23 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 31 марта составил 16 855,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 марта денежная база в России равнялась 16 878,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,14%, или на 23 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.