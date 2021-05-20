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Ford и SK Innovation будут совместно выпускать батареи для электромобилей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co и южнокорейская SK Innovation Co создадут совместное предприятие BlueOvalSK. Оно займется производством аккумуляторов и сопутствующих компонентов для электромобилей в США.

Компании подписали договор о намерениях, говорится в пресс-релизе Ford. Партнеры рассчитывают, что к середине текущего десятилетия компания сможет ежегодно производить аккумуляторы совокупной ёмкостью порядка 60 ГВт-час.

Руководство Ford полагает, что для выполнения поставленных целей компании придется построить два новых предприятия по выпуску батарей в Северной Америке. Соответствующее решение, однако, пока не принято, и дальнейшие планы в этом направлении будут объявлены позднее в текущем году, пишет Dow Jones.

Ford и SK Innovation также продолжают обсуждать будущую структуру владения СП.

Акции Ford прибавляют в цене 2,6% на торгах в четверг. Их стоимость выросла на 41% с начала текущего года.

Ford США SK Innovation Южная Корея

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