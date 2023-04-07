В ООН отметили, что мировые цены на продовольствие снижаются уже в течение года

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие снижаются уже в течение года. В марте по сравнению с февралем индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) снизился на 2,1% и составил 126,9 пункта, сообщается в ежемесячном докладе организации.

За год, прошедший с марта 2022 года, индекс упал на 20,5%.

Согласно документу, на снижение индекса в марте повлияло падение цен на зерно, растительные масла и молочную продукцию. Цены на сахар и мясо выросли.

В марте по сравнению с февралем индекс цен на зерновые культуры снизился на 5,6%. В годовом выражение падение составило 18,6%. Больше всего в марте подешевела пшеница - на 7,1%. Это, в частности, обусловлено значительными запасами в мире и острой конкуренцией между экспортерами. "Дополнительное понижательное давление на рыночные цены оказывал фактор острой конкуренции со стороны Российской Федерации, где большие объемы предложения продолжили способствовать формированию конкурентоспособных цен", - говорится в докладе.

Цены снижались также из-за продления "зерновой сделки", что позволило Украине продолжить экспортные поставки из черноморских портов, из-за повышения прогнозов по производству зерна в Австралии и улучшения состояния культур в ЕС, уточняется в докладе.

Индекс цен на растительные масла в марте снизился на 3%, в годовом выражении - на 47,7%. Это стало результатом падения котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел, которое с избытком компенсировало рост мировых цен на пальмовое масло. После периода падения, продолжавшегося три месяца подряд, мировые цены на пальмовое масло в марте вернулись к росту.

Индекс цен на молочную продукцию за месяц снизился на 0,8%, за год - на 10,7%. К этому привело снижение котировок на сыр из-за того, что большинство ведущих импортеров Азии снизили закупки. Цены на сухое молоко падают девятый месяц подряд из-за вялого импортного спроса. Спрос на сливочное масло, напротив, вырос, особенно со стороны стран Северной и Юго-Восточной Азии. Это привело к повышению цен на него.

Индекс цен на мясо в марте вырос на 0,8%, но в годовом выражении был на 5,3% ниже. В марте котировки цен на говядину выросли под воздействием роста внутренних цен в США, где в ближайшие месяцы ожидается сокращение поголовья убойного скота. Цены на свинину немного выросли, главным образом из-за ее подорожания в Европе. Цены на мясо птицы продолжали падать девятый месяц подряд в условиях вялого импортного спроса на мировых рынках.

Индекс цен на сахар в марте вырос на 1,5% и стал самым высоким с октября 2016 года. Годовая динамика не приведена. Рост в последние два месяца был вызван, главным образом, опасениями в связи с сокращением предложения на мировых рынках в текущем сезоне из-за ухудшения видов на урожай в Индии, Таиланде и Китае. Однако в целом благоприятные виды на урожай тростника в Бразилии, уборочная кампания которого вскоре начнется, сдерживали повышательное давление на мировые цены.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.