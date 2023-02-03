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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Мировые цены на продовольствие в январе снизились на 0,8%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие снижаются десятый месяц подряд, в январе этого года по сравнению с декабрем 2022 года – на 0,8%. Об этом сообщается в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в январе составил 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (на 0,8%) ниже декабрьского уровня. По сравнению с пиковым уровнем марта 2022 года индекс упал на 28,6 пункта (на 17,9%).

Индекс цен на зерновые в январе на 0,1% превысил декабрьский показатель и на 4,8% – показатель января прошлого года. Динамика движения мировых цен оказалась разнонаправленной: цены на рис и кукурузу выросли, на ячмень и пшеницу – упали.

Международные цены на пшеницу демонстрируют тенденцию к снижению третий месяц подряд: по итогам января они сократились на 2,5% из-за увеличения предложения на мировых рынках, поскольку объемы производства в Австралии и РФ оказались выше, чем прогнозировалось ранее, отмечают эксперты ФАО.

Индекс цен на растительные масла в январе по сравнению с декабрем снизился на 2,9%, в годовом выражении – почти на 25%. Это стало результатом сокращения мировых цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Индекс цен на молочную продукцию в январе по сравнению с декабрем опустился на 1,4% и достиг самого низкого уровня за последние 12 месяцев. Это обусловлено сокращением мировых цен на сливочное масло и сухое молоко. Мировые цены на сливочное масло снижаются седьмой месяц подряд на фоне неготовности участников рынка заключать долгосрочные импортные контракты по текущим ценам, поскольку они ожидают дальнейшего падения цен и роста поставок из Океании. Международные цены на цельное сухое молоко снизились из-за сокращения спроса со стороны ведущих импортеров и увеличения поставок из Новой Зеландии. Цены на сухое обезжиренное молоко также снизились, в основном из-за вялого мирового спроса. При этом мировые цены на сыр немного выросли, что обусловлено восстановлением деловой активности в сфере общественного питания и розничных продаж в Западной Европе после новогодних праздников, а также колебаниями валютных курсов.

Индекс цен на мясо в январе был на 0,1% ниже декабрьского уровня. Снижение продолжается седьмой месяц подряд, однако значение этого индекса все еще на 1,3% выше показателей прошлого года. К сокращению цен в январе привело снижение мировых цен на мясо птицы, говядину и свинину. Мировые цены на мясо птицы снизились значительнее всего, поскольку, даже на фоне широкого распространения гриппа птиц, экспортное предложение со стороны ведущих поставщиков по-прежнему превышает импортный спрос. Цены на свинину немного снизились на фоне высокого предложения убойных свиней, особенно в Бразилии и США, и более низкого, чем ожидалось, импорта Китаем в преддверии китайского Нового года. Международные цены на говядину также снизились в связи с увеличением предложения убойных животных, главным образом в Океании. При этом цены на баранину выросли на фоне роста импортного спроса, несмотря на увеличение объемов убоя в Австралии.

Индекс цен на сахар в январе оказался на 1,1% ниже декабрьского значения. Это первое снижение после резкого роста в предыдущие два месяца. Оно вызвано, главным образом, хорошим урожаем в Таиланде и благоприятными для развития посевов сахарного тростника погодными условиями в ключевых районах выращивания этой культуры в Бразилии. Вместе с тем обеспокоенность в связи со снижением видов на урожай в Индии и возможным сокращением экспортного предложения удержало цены на сахар от дальнейшего падения.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

ООН
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