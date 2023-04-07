Рынок акций РФ в пятницу превысил 2500 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами нефтегазовых и финансовых компаний, индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2500 пунктов, обновив максимум на закрытие за год, несмотря на вечернее укрепление рубля после известий о сокращении дефицита бюджета РФ в I квартале. Вышедшие в США неплохие статданные по рынку труда дают сигнал на дальнейшее ужесточение монетарной политики Федрезервом, что является негативным фактором для акций.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2508,39 пункта (+0,4%), индекс РТС - 974,52 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 по московскому времени просел до 81,11 рубля (-0,27 рубля), днем курс взлетал до 83,5 руб./$1 (новый максимум за год).

За первую неделю апреля индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс РТС упал на 2,2% на фоне взлета доллара на 3,51 рубля.

Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Подорожали в пятницу расписки TCS Group (+2,9%), акции "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-1,5%), "ММК" (-1%), расписки OZON (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "НЛМК" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в пятницу наиболее уверенно смотрелись акции представителей финансового и нефтегазового секторов. Курс рубля к доллару за день успел провалиться ниже 83 руб./$1 и затем отыграть часть потерь. Тем не менее, российская валюта продолжает выглядеть очень слабо, а это работает в пользу акций экспортеров; покупательскую активность сдерживал "фактор пятницы", добавил эксперт.

Мартовский отчет по рынку труда США отразил сокращение безработицы, а также рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на уровне прогнозов. Американский рынок будет отыгрывать эту информацию в понедельник. Ключевые европейские биржи в понедельник будут закрыты в связи с католической Пасхой. С 10 апреля начнется недельная конференция МВФ и Всемирного банка, в ходе нее могут прозвучать важные заявления. Публикации экономической статистики, которая могла бы повлиять на общие настроения, в понедельник не ожидается.

"Краткосрочный взгляд на российский рынок - умеренно позитивный. После фазы консолидации вероятно движение индекса МосБиржи в направлении 2550 пунктов, особенно если рубль останется слабым. В фокусе внимания сохранятся сырьевые цены, сигналы регуляторов, геополитика, корпоративные новости и общерыночные настроения. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 10 апреля - 2420-2550 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, уходящая торговая неделя заставила обратить внимание инвесторов на курс рубля, который упал на 4,5% при слабой поддержки покупателей после окончания налогового периода.

Индекс МосБиржи за неделю вырос, а валютный индекс РТС снизился, что вполне объясняется динамикой рубля. В конце недели появились признаки перегретости на валютном рынке, прозвучали и охлаждающие словесные интервенции со стороны Минфина РФ, поэтому на следующей неделе возможна консолидация или коррекция рубля, полагает эксперт. Это может вызвать и коррекцию в акциях, поскольку рост последних был относительно слабым. При этом поддержку рынку могут оказать корпоративные новости от крупных эмитентов в нефтяном и металлургическом секторах, считает Власенко.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что оптимизма рынку акций придали данные Минфина РФ о том, что дефицит российского бюджета в первом квартале сократился до 2,4 трлн руб.

В лидеры роста вошли бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+22,3%) на новости о том, что суд удовлетворил требование компании к ее бывшему акционеру о взыскании 80 млрд руб. Ожидания рекомендации совета директоров в отношении дивидендов за 2022 год поддержали позитивную динамику в акциях "Совкомфлота" (+7,5%). В преддверии публикации отчетности двигались вверх депозитарные расписки ритейлера "О'Кей" (+4,2%).

Просели расписки Globaltrans (-1,7%) на новости о сокращении в I квартале производства грузовых вагонов в России на 16%. Снижение мировых цен на минеральные удобрения спровоцировало отрицательную динамику котировок "ФосАгро" (-0,8%). Прогноз для индекса МосБиржи на сессию понедельника - диапазон 2500-2600 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, некоторые аналитики объясняют слабость рубля подготовкой к конвертации, или самой конвертацией сделки по продаже бизнеса Shell в России стоимостью 95 млрд руб., или активов Volkswagen. "Однако этих объемов недостаточно, чтобы обеспечить столь устойчивое и безоткатное ослабление рубля. Как минимум, основные суммы конвертации могли бы осуществляться в рамках налогового периода, когда предложение валюты существенно выше. Спроса на валюту в таких объемах также нет, даже если учитывать восстановление импорта. Ключевой причиной может быть отсутствие намерений обеспечивать устойчивость рубля, к которой еще зимой призывала глава ЦБ РФ. В любом случае, пока нет каких-либо объявленных красных линий, ориентиров со стороны надзирающих за курсом, значит, и пределы ослабления пока не определены", - пояснил Кочетков.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, российский рынок продолжает оставаться привлекательным с точки зрения дивидендной доходности бумаг, которая в текущем году в среднем может составить около 8%. При этом есть эмитенты, ожидаемая доходность выплат которых будет выше этой цифры (Сбер, "ЛУКОЙЛ"), полагает эксперт.

Тем не менее, пока на рынке не наблюдается серьезного перетока капитала в дивидендные бумаги компаний - это может объясняться высокими ставками по депозитам, которые являются более консервативными инструментами с меньшими рисками. Возможно, дополнительный интерес инвесторов к дивидендным историям появится в текущем квартале, по мере выхода рекомендаций менеджмента по выплатам. Исторический анализ показывает, что перспективнее всего выглядит покупка акций за 2-3 недели до даты отсечки реестра, но сейчас ситуация иная в силу новой структуры рынка. Инвесторам, которые хотят поучаствовать в дивидендной истории, также можно рассмотреть паевые фонды, которые инвестируют в акции таких компаний, отмечает Скрябин.

В Азии в пятницу на работающих биржах преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи Австралии, Гонконга, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США.

Рынок труда в США

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс. при прогнозах роста на 230-238 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 326 тыс., а не на 311 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в марте снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Лучшие, чем ожидалось, статданные могут стать для Федрезерва аргументом в пользу дальнейшего повышения процентных ставок, отмечают эксперты.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены накануне незначительно выросли и завершили в "плюсе" третью неделю подряд. Стоимость июньских фьючерсов на Brent в четверг составила $85,12 за баррель (+0,2%), майская цена WTI - $80,7 за баррель (+0,1%).

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи с мая до конца года.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+26,6% и +23% "префы"), "ДВМП" (+22,3%), ПАО "ТНС энерго" (+7,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+7,6%), "Совкомфлота" (+7,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,3%).

Выросли акции компании "Глобалтрак менеджмент" (+4,9%, до 79,5 рубля; максимум сделок составил 82 рубля за штуку) на новостях о выкупе бумаг группой "Монополия" по цене выше рынка.

Транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций единственного публичного российского автоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по 82,5 руб. за бумагу, говорится в совместном сообщении компаний. Период сбора заявок на продажу акций - с 7 по 18 апреля включительно.

"Цена приобретения является фиксированной и единой для всех групп продающих акционеров, включая мажоритарного акционера, и составляет 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию ПАО "ГТМ". Предложенная цена основана на оценке компании в 4,82 млрд рублей и предполагает премию в 8,8% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" в четверг, 6 апреля (75,8 рубля за бумагу), премию в 37,0% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 рубля за бумагу)", - информируют компании.

ГК "Монополия" в случае успешного завершения сделки по консолидации не менее 75% Globaltruck планирует его делистинг с Мосбиржи.

Подешевели в пятницу акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-12,7% и -17,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-8,3%), "Соллерса" (-4,4%), "ТГК-1" (-3%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,9%), ПАО "НПО "Наука" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,963 млрд рублей (из них 5,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,57 млрд рублей на акции "Газпрома").