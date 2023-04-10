Вступила в силу 200%-я пошлина на ввоз в США продукции с алюминием из РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пошлина в 200% на ввоз в США алюминиевой продукции, в которой присутствует металл российского происхождения, вступает в силу в понедельник.

Тариф распространяется на продукцию независимо от ее номинального происхождения. Месяцем ранее вступила в силу аналогичная пошлина на импорт алюминия и алюминиевой продукции, произведенные непосредственно в России.

С начала конфликта на Украине в прошлом году никакие ограничения в отношении российского металла и выпускающего его "Русала" не вводились. "Русал" является вторым по величине производителем алюминия в мире вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%. Хотя администрация США рассматривала санкции в отношении российского алюминия еще в феврале 2022 года, но тогда власти отказались от этого, так как такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла.

Администрация США отмечала, что эти меры в нынешней ситуации помогут американским производителям алюминия выдерживать конкуренцию.

Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США, сообщало ранее агентство Bloomberg, сообщившее в начале февраля о скором введении 200%-й пошлины. Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявляли собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

В прошлом году на долю США пришлось 4,6% выручки "Русала" (годом ранее 6,2%). Алюминий из РФ традиционно составлял около 10% от общего объема импорта США.

Одним из лоббистов ограничительных мер в отношении российского алюминия была американская Alcoa. Alcoa ранее добивалась исключения российского металла из листинга LME. Компания выражала озабоченность, что конфликт между РФ и Украиной, помимо вызванного им гуманитарного и энергетического кризиса, может исказить рыночный характер цен на алюминий и повысить системные риски для надежности контракта на алюминий на LME. Биржа отказалась вводить ограничения на российский металл, в середине ноября заявив, что "не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке".