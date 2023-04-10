ExxonMobil провела предварительные переговоры о возможной покупке Pioneer

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. провела предварительные переговоры с Pioneer Natural Resources Co. о возможной покупке сланцевого производителя, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, ExxonMobil, зафиксировавшая рекордную чистую прибыль в 2022 году, обсуждала возможность приобретения по крайней мере еще одной компании, помимо Pioneer.

ExxonMobil стремится к крупной сделке, которая позволит ей увеличить свое присутствие в сланцевом секторе, и Pioneer является для нее главной целью, отмечают источники.

Покупка Pioneer, капитализация которой составляет около $49 млрд, стала бы самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году, отмечает WSJ. Это приобретение обеспечило бы ExxonMobil доминирующие позиции на сланцевых месторождениях Пермского бассейна, операции в котором являются важной частью развития бизнеса компании.

По словам источников газеты, какая-либо сделка может состояться ближе к концу текущего года или в следующем году.

Акции ExxonMobil подорожали на 4% с начала текущего года, Pioneer - подешевели на 9%.