МосБиржа запустила сервис по внебиржевой торговле акциями без листинга

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа 10 апреля запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями российских компаний, не имеющих листинга, с расчетами через центрального контрагента.

Как отмечается в сообщении биржи, доступ к нему получат только квалифицированные инвесторы.

На первом этапе им доступны 10 акций семи российских компаний: обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Новошип", обыкновенные акции ПАО "Нител", обыкновенные и привилегированные акции ПАО "КМЗ", привилегированные акции ПАО "Уфаоргсинтез", обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Обьнефтегазгеология", обыкновенные акции ПАО "Фортум" и обыкновенные акции ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова.

В дальнейшем список инструментов планируется расширить.

Акции трех последних компаний входят в список ценных бумаг, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц.

По словам директора департамента рынка акций МосБиржи Бориса Блохина, ОТС-сделки с ЦК могут стать прообразом pre-IPO-площадки и удобным механизмом привлечения капитала на начальной стадии.

Еще в 2014 году МосБиржа запустила систему индикативных котировок MOEX Board с сервисом оформления внебиржевых договоров купли-продажи ценных бумаг (ее прообразом была аналогичная площадка RTS Board, которая не вошла в сделку по слиянию РТС и ММВБ).

Как пояснил Блохин РБК, новая платформа будет отличаться механизмом взаимоотношений между участниками торгов: на MOEX Board продавец и покупатель взаимодействуют и заключают сделки напрямую, а на ОТС с ЦК в сделках будет участвовать центральный контрагент. "Во-вторых, MOEX Board - это система индикативных котировок, своеобразная доска объявлений. Вы хотите что-то продать, вывешиваете это на доску, обозначаете цену. Если находится покупатель, вы можете снизить цену для него или вообще отказаться от сделки, как и сам покупатель. Нет никаких обязательств с обеих сторон. В новой системе участники подают не заявки, а оферты и акцептуют их. Если вы выставили оферту, то в случае наличия встречного предложения сделка будет заключена", - сказал Блохин. По его словам, будут установлены границы движения цены - около 40% в обе стороны, чтобы избежать излишней волатильности котировок.