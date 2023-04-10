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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

"Распадскую угольную компанию" возглавил экс-директор горнорудных активов "Евраз ЗСМК"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Распадская угольная компания" (РУК, управляющая компания ПАО "Распадская") стал Владимир Мельниченко, сообщили "Интерфаксу" в РУК. Прежний гендиректор компании Андрей Давыдов решил ее покинуть.

Мельниченко возглавляет РУК с 5 апреля, добавили в УК.

Как сообщает сайт РУК, Мельниченко работает в Evraz с 2011 года. В 2015 году он стал директором "Евразруды", а в 2018 году - директором сегмента "Горнорудные активы" "Евраз ЗСМК".

"Распадская угольная компания" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.

Evraz РУК Распадская Андрей Давыдов Владимир Мельниченко
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