Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,5% в начале торгов вторника

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались продолжением роста котировок большинства blue chips на фоне подорожавшей нефти и растущих внешних фондовых площадок, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%, лидируют акции Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 2561,09 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 985,86 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар подорожал на 23 копейки, до 81,84 рубля.

Подорожали акции Polymetal (+2,8%), расписки TCS Group (+1,2%), бумаги "ММК" (+1%), UC Rusal (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), акции "Газпрома" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,4%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,1%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций в последние недели показывает достаточную силу. Накануне индекс МосБиржи подобрался к промежуточному уровню сопротивления 2560 пунктов, и если получится его преодолеть, то в краткосрочной перспективе рост индекса может составить 5-7%. Американский рынок в ближайшие дни может показать повышенную волатильность в преддверии выхода в среду статистики по инфляции за март (важный показатель, за которым следит ФРС США).

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может продолжить подъем в направлении 2600 пунктов. Поддержкой выступит рост нефтяных котировок, слабеющий рубль, а также дивидендные ожидания, которые остаются ключевым драйвером для всего рынка. Опережающую динамику могут показать акции Сбера, TCS Group, АФК "Система", а также бумаги сектора горной добычи и металлургии.

В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,1%), незначительно просел Nasdaq (-0,03%). Инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности: в среду выйдут данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах.

Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Первыми финансовые результаты раскроют ведущие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng подрос на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что не намерен вносить существенные коррективы в текущий курс ультрамягкой денежно-кредитной политики, а также выразил готовность сделать все возможное для сохранения стабильности в финансовом секторе.

Банк Южной Кореи не стал менять ставку семидневного РЕПО по итогам заседания во вторник, сохранив ее на уровне 3,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае увеличились в марте на 0,7% в годовом выражении после подъема на 1% в феврале, темпы роста были минимальными с сентября 2021 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1%, по данным Trading Economics.

Тем временем, официальный представитель Белого дома США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты предпринимают усилия по снижению напряженности в отношениях с Китаем. Он сообщил, что Вашингтон "все еще работает над тем, чтобы посадить госсекретаря Энтони Блинкена на самолет и отправить в Пекин, который он планировал посетить пару месяцев назад", ведутся переговоры с Пекином по вопросам организации визитов в Китай министров финансов Джанет Йеллен и торговли Джины Раймондо.

Блинкен ранее отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, пролетевшим над режимными объектами в западной части Соединенных Штатов.

На нефтяном рынке утром во вторник цены вернулись к росту после коррекции накануне. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,9%, до $84,92 за баррель (-1,1% в понедельник), майские фьючерсы на WTI дорожали на 1%, до $80,54 за баррель (-1,2% накануне).

Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Кроме того, инвесторы ждут мартовских данных об американской инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%.

Спред между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего вырос до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство Bloomberg.