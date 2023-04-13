Акции ТМК выросли на 8,5% на новостях о созыве совета директоров по вопросу дивидендов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) выросли в начале торгов на Московской бирже в четверг на 8,5% (до 109,2 рубля за штуку) на новостях о созыве совета директоров компании по вопросу дивидендов.

Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" на заседании 20 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, за девять месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).

В повестку заседания также внесены вопросы о консолидированной финансовой отчетности за прошлый год и предварительных итогах работы ТМК за I квартал, созыве годового собрания акционеров и утверждении годового отчета.

До марта 2022 года основатель компании Дмитрий Пумпянский владел 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd. В марте Пумпянский и члены его семьи подпали под санкции ЕС, контроль перешел к менеджменту компании.