Акционеры ТМК одобрили решение не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" на годовом собрании одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания.

За 9 месяцев 2022 года ТМК выплатила дивиденды в размере 6,78 рубля на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 рубля на акцию (около 10 млрд рублей).

До марта 2022 года основатель компании Дмитрий Пумпянский владел 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd. В марте Пумпянский и члены его семьи попали под санкции ЕС, контроль перешел к менеджменту компании.