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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Британское промпроизводство неожиданно снизилось в феврале на 0,2%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года объем промышленного производства в Великобритании сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS).

Показатель снизился по итогам второго месяца подряд. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство сократилось на 3,1% после снижения на 3,2% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали падение на 3,7%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности страны в феврале остался на январском уровне, производство электроэнергии и газа сократилось на 2,2%, тогда как в горнодобывающей отрасли показатель повысился на 3%.

Великобритания ONS
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