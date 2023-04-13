Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным ростом цен большинства blue chips на фоне высокой нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, лидируют в росте акции "Трубной металлургической компании" на ожиданиях дивидендных новостей.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2548,04 пункта (+0,4%), индекс РТС - 978,79 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар подрос до 82,0 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,2%), OZON (-0,1%), бумаги "АФК Система" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" выросли акции "Трубной металлургической компании" (+7,1%). Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", по российскому рынку акций пока видна неопределенность: среднесрочный восходящий тренд сохраняется, однако краткосрочно возможна консолидация возле текущих уровней. В базовом сценарии при нейтральном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем индекса МосБиржи на 5-7%. На американском рынке сохраняются противоречия перед сезоном отчетности, который, как ожидается, будет слабым.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях - вблизи отметки 2550 пунктов. Неоправдавшиеся ожидания по дивидендам "Совкомфлота" могут снизить веру инвесторов в щедрые дивиденды госкомпаний, что, в свою очередь, отразится на их котировках. Кроме того, дополнительным негативным фактором выступает ухудшившийся внешний фон, полагает аналитик.

Взлет акций "ВСМПО-Ависма" накануне до новых максимумов вызван новостями, что на космическую отрасль будет направлено 251 млрд руб. в 2023 году. Акции "Мечела" обновили максимумы с 2021 года - бумаги выглядят перегретыми, поэтому потенциал дальнейшего роста пока ограничен, считает Головинов.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду индексы просели на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq на фоне публикации протокола мартовского заседания ФРС и статистики по потребительской инфляции за март.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале, совпав с ожиданиями рынка.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Дефицит госбюджета США в марте 2023 года составил $378,076 млрд, увеличившись почти в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее ($192,634 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Доходы бюджета снизились на 0,6% (до $313,24 млрд), расходы увеличились на 36% (до $691,317 млрд). За шесть месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 1,7 раза (на 65%) относительно аналогичного периода годом ранее - до $1,1 трлн. Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода сократился на 3,5% и составил $2,048 трлн.

Рынок ожидает начала сезона корпоративной отчетности в США за первый квартал, который стартует в пятницу с публикации финпоказателей ведущих банков Уолл-стрит - JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup.

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на фоне статистики по китайской внешней торговле и инфляции в США.

Объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале. В помесячном исчислении потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 1% месяцем ранее.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков, подготовленными Bloomberg и Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно снижаются с достигнутых накануне многомесячных максимумов на статистике о замедлении инфляции в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $87,08 за баррель (-0,3% и +2% в среду), майская цена WTI - $83,11 за баррель (-0,2% и +2,1% накануне).

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.