Счетная палата озабочена высокой импортозависимостью в геологоразведке и добыче ископаемых

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Счетная палата считает необходимым уделить особое внимание импортозамещению в сфере недропользования и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон. Об этом сообщил аудитор палаты Сергей Мамедов в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"В 2030 году прогнозируется существенный рост потребности во всех 17 видах дефицитного стратегического сырья, в том числе критически важного. В то же время, доля импортозависимого оборудования и технологических решений в секторе геологоразведки и добычи полезных ископаемых является высокой и в ряде случаев превышает 80%", - сказал он.

Он добавил, что результаты интеллектуальной деятельности в области воспроизводства и переработки твердых полезных ископаемых недостаточно востребованы.

Также аудитор отмечает улучшение ситуации с исполнением бюджетных назначений в части развития минерально-сырьевой базы: "Если в 2020 году оно составляло 91,8%, то в 2022 году уже более 99%".