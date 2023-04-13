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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Счетная палата озабочена высокой импортозависимостью в геологоразведке и добыче ископаемых

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Счетная палата считает необходимым уделить особое внимание импортозамещению в сфере недропользования и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон. Об этом сообщил аудитор палаты Сергей Мамедов в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"В 2030 году прогнозируется существенный рост потребности во всех 17 видах дефицитного стратегического сырья, в том числе критически важного. В то же время, доля импортозависимого оборудования и технологических решений в секторе геологоразведки и добычи полезных ископаемых является высокой и в ряде случаев превышает 80%", - сказал он.

Он добавил, что результаты интеллектуальной деятельности в области воспроизводства и переработки твердых полезных ископаемых недостаточно востребованы.

Также аудитор отмечает улучшение ситуации с исполнением бюджетных назначений в части развития минерально-сырьевой базы: "Если в 2020 году оно составляло 91,8%, то в 2022 году уже более 99%".

Счетная палата Сергей Мамедов Госдума
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