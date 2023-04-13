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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Эксперты заверили, что РФ на фоне роста мировых цен на сахар обеспечена им полностью

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - РФ полностью обеспечена сахаром собственного производства, что может защитить внутренний рынок от колебания мировых цен, считают эксперты.

Как сообщает отраслевое объединение Союзроссахар, с начала апреля мировые цены на сахар-сырец повысились на 9%, до $537 за тонну, на сахар-белый - на 11%, до $702 за тонну. С начала года их рост составил 26% и 23% соответственно и достиг 11-летних максимумов. "Повышение мировых цен связано с ожидаемым сокращением экспортных поставок сахара из Индии из-за снижения прогнозных значений по производству сахара в текущем сезоне", - говорится в сообщении.

Между тем, РФ полностью обеспечена сахаром собственного производства. По данным аналитической службы Союзроссахара, с начала 2023 года в РФ произведено 490 тыс. тонн белого сахара, что на 200 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время три сахарных завода продолжают производство сахара из сахарного сиропа и мелассы. Всего в текущем сезоне (август-июль) производства сахара ожидается на уровне 6,1 млн тонн, что на 300 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Экспорт российского сахара сохраняется на уровне среднемесячных двухлетних значений. По оценке Союзроссахара, всего с начала 2023 года экспортировано более 90 тыс. тонн сахара, что соответствует среднемесячным темпам экспорта в рамках индикативного баланса ЕАЭС по сахару на 2023 год. Основными импортерами российского сахара остаются Казахстан и Киргизия.

Товарные запасы сахара в РФ на конец текущего сезона (31 июля 2023 год) прогнозируются на уровне прошлого года.

Союзроссахар также напомнил, что РФ имеет квоту на беспошлинный ввоз в этом году 100 тыс. тонн сахара-сырца, которые при необходимости могут быть использованы для выработки белого сахара.

Союзроссахар
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