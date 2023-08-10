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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

РФ к 10 августа в 2,5 раза увеличила производство сахара

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 10 августа выработали 100 тыс. тонн свекловичного сахара, что в 2,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (40 тыс. тонн), сообщает аналитическая служба Союзроссахара.

Переработку сахарной свеклы ведут 13 сахарных завода Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Год назад работали 9 заводов.

Производство свекловичного гранулированного жома составило 33,5 тыс. тонн.

"До конца текущей недели в Краснодарском крае приступят к переработке сахарной свеклы еще два сахарных завода, суточное производство сахара составит 12,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство сахара в 2023/2024 сезоне (октябрь-сентябрь) составит 6,4 млн тонн против 6,2 млн тонн в текущем сезоне.

Сахарная свекла в этом году, по данным Росстата, посеяна на 1,064 млн га (1,027 млн га в 2022 году).

Союзроссахар
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