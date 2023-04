Рубль незначительно изменился к доллару и юаню в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань демонстрируют слабый диапазон колебаний на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не проявляет резких движений в ожидании сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,5 руб./$1 (+10 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,58 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,9 коп. - до 11,89 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта на старте торгов показала динамику, близкую к нейтральной в ожидании новых торговых идей. Инвесторы оценивают поступившую ранее информацию и ждут следующего катализатора для движения.

Как свидетельствуют последние данные министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 5% (по сравнению с 6% в феврале) относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Между тем опубликованный в среду протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что ее руководство обеспокоено проблемами банковского сектора и допускает начало умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году.

В пятницу поступившую ранее информацию дополнят данные по розничным продажам и объемам промпроизводства в США за март. Внимание трейдеров также будет направлено на квартальные результаты нескольких крупных банков США. В пятницу отчеты за первый квартал опубликуют JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Кроме того, ожидается отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку.

Ранее был представлен ежемесячный обзор ОПЕК и перспективы спроса на топливо. ОПЕК подтвердила оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровне 2,5 млн и 2,3 млн баррелей в сутки соответственно. Основная часть прироста в этом году придется на страны, не входящие в ОЭСР (2,2 млн б/с). Ежемесячный отчет ОПЕК указывает на перспективы значительного и все более глубокого дефицита нефти после решения ведущих членов ОПЕК+ сократить добычу в мае.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,43 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,57 за баррель, что на 0,50% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют в основном позитивную динамику: китайский CSI 300 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,12%, гонконгский Hang Seng почти стабилен, повышаясь на 0,02%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.

Американские фондовые индексы выросли в четверг после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице. Dow Jones Industrial Average завершил торги на максимуме с 14 февраля. Обнародованная статистика стала очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года. Другой отчет Минтруда США показал рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 11 тысяч - до 239 тысяч.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME. При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.