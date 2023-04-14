Контрагент "дочки" "Норникеля" приобретет до 0,27% акций ГМК для вознаграждения сотрудников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Цифровые активы", действующая по договору с подконтрольным "Норильскому никелю" ООО "Проектные сервисы", приобретет до 0,27% акций ГМК с 1 мая до 31 декабря этого года в рамках корпоративной программы "Цифровой инвестор", говорится в сообщении "Норникеля".

Исходя из стоимости акций "Норникеля" на закрытие 13 апреля, такой пакет оценивается в сумму около 6,27 млрд рублей.

"Подконтрольное эмитенту ООО "Проектные сервисы" заключило договор, устанавливающий обязанность её контрагента ООО "Цифровые активы" приобретать обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" с привлечением брокера на Московской Бирже и/или на внебиржевом рынке", - следует из сообщения.

ООО "Цифровые активы" приобретет не более 407 344 обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель" в период с 1 мая 2023 г. до 31 декабря 2023 г. Эта компания будет эмитентом ЦФА, которые, как предполагается, в рамках программы "Цифровой инвестор" получат сотрудники "Норникеля".

ООО "Цифровые активы" не является компанией группы "Норникель", уточнила ГМК.