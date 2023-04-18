Басанский вновь консолидировал ювелирные фирмы, долями в которых полгода владела УГМК

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) вышла из проектов владельца концерна "Арбат" Александра Басанского по производству ювелирной продукции спустя всего полгода после того, как вошла в них.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что УГМК в октябре получила по 24% в фирмах "Золотой самородок" и "Самородки Колымы", а в апреле Басанский вновь консолидировал этот бизнес.

"Золотой самородок" и "Самородки Колымы" зарегистрированы в 2000-х в поселке городского типа Палатка Магаданской области. Согласно ОКВЭД, фирмы занимаются производством ювелирной продукции. Масштаб бизнеса относительно невелик: "Самородки Колымы" по итогам 2022 года получили 246 млн рублей выручки и 61 млн рублей чистой прибыли. "Золотой самородок" за 2022 год еще не отчитался, по итогам 2021 года получил 147 млн рублей выручки и 10 млн рублей чистой прибыли.

Концерн "Арбат" входит в топ-20 российских золотодобытчиков. Под эгидой концерна в 2015 году в пгт Палатка открылся завод по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов, украшенных самородками из золота. Басанский также в рамках ИП владеет ювелирной сетью "Русское золото - Самородок", которая работает в Магаданской области.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.