Мантуров сообщил о планах "Уралмашзавода" создать СП в Индии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Уралмашзавод" планирует развитие бизнеса в Индии.

Вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что "в том числе по горно-шахтному оборудованию" ведется работа по созданию в Индии совместного предприятия с "Уралмашем".

ПАО "Уралмашзавод" специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы "УЗТМ-Картэкс".

Как сообщалось, "Уралмашзавод" ранее поставлял свою технику индийским компаниям. Согласно финотчетности уральского завода по МСФО, в 2022 году компания реализовала в Индию 11,3% от общего объема продукции.