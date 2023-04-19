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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

"НордЭнергоГрупп" продала хорватский актив, купленный "ЭМАльянсом" в 2011 году

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ООО "НордЭнергоГрупп" в прошлом году вышло из своего хорватского актива – производителя котельного и теплообменного оборудования Duro Dakovic TEP ("Джуро Джакович ТЕП"), говорится в отчетности российской компании.

Этот актив был приобретен в 2011 году структурой "ЭМАльянс" примерно за 35 млн евро у холдинга Austrian Energy & Environment.

"НордЭнергоГрупп" отразил в отчетности выручку от продажи хорватского актива в размере 2,3 млрд рублей.

В конце прошлого года австрийский концерн Andritz объявил о приобретении Duro Dakovic TEP, не называя продавца и сумму сделки. В сообщении говорилось, что ежегодная выручка Duro Dakovic TEP составляет около 60 млн евро.

"НордЭнергоГрупп" основана в марте 2019 года для управления энергомашиностроительными и электротехническими активами группы Алексея Мордашова "Севергрупп". В ее состав, в частности, входят Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", Калужский турбинный завод, завод "Реостат".

Нордэнергогрупп ЭМАльянс
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