Lamoda в 2022 году нарастила выручку на 26,4% до 61,3 млрд рублей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Купишуз", основное юридическое лицо онлайн-ритейлера Lamoda в РФ, по итогам 2022 года увеличило выручку на 26,4%, до 61,3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Валовая прибыль в прошлом году составила 30,91 млрд рублей, увеличившись на 39,7%.

Прибыль от продаж выросла в 5,6 раза, до 9,4 млрд рублей. В 2022 году компания получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд рублей против убытка в 2021 году.

Lamoda – онлайн-платформа, которая работает в РФ и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 гг. входила в состав Global Fashion Group. С декабря 2022 года принадлежит владельцу сети универмагов "Стокманн" в РФ Якову Панченко через АО "ЛМ Холдинг".

В свою очередь АО "Стокманн" по итогам года получило выручку в размере 9,6 млрд рублей (рост на 13,7%), следует из отчета АО. "В 2023 году компания планирует увеличить этот показатель еще на 20%", - говорится там. При этом за год компания намерена открыть до 20 магазинов в 6 городах РФ, включая Москву, Сочи, Красноярск, Ростов-на-Дону.

Валовая прибыль "Стокманна" выросла на 29%, до 5,26 млрд рублей, чистая прибыль – почти в 6 раз, составив 533,3 млн рублей.