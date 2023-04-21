Американцы ожидают рост зарплат на 6,7% в 2023 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американцы ожидают повышения зарплат на 6,7% в 2023 году, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование ADP Research Institute.

Половина североамериканских работников считает, что им недоплачивают.

По данным ADP, в 2022 году зарплаты американцев повысились на 6,5% на фоне инфляции и ограниченного предложения на рынке труда. Официальная статистика указывает на снижение недельного заработка в марте этого года на 1,6% в годовом выражении.

Заработные платы американцев остаются выше допандемийного уровня, указывает главный экономист ADP Нела Ричардсон.

По словам экономиста MUFG Bank Агрона Никая (Agron Nicaj), предложение на рынке труда в США остается ограниченным, что позволяет работникам уверенно отстаивать свою позицию по оплате. Тем не менее рынок начинает демонстрировать признаки охлаждения.

Работники в Нидерландах ожидают в 2023 году рост оклада на 5,3%, в Великобритании и Франции - на 5,6%, в Швейцарии - на 7%, в Китае - на 8,7%, в Аргентине - на 12,8%.