В Китае зарплаты госслужащих выросли на 6,7% в 2022 году

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Средний годовой размер заработной платы городских госслужащих в Китае в 2022 году увеличился на 7,19 тысячи юаней (на 6,7%) и составил 114 029 юаней (около $16,47 тыс.), сообщило "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Рост реальных доходов (с поправкой на инфляцию) составил 4,6%.

В частных компаниях зарплаты сотрудников за минувший год повысились на 1,7% с учетом инфляции - до 65 237 юаней.

"Средняя заработная плата сотрудников в 18 из 19 отраслей в прошлом году продолжала расти", - заявил официальный представитель ГСУ Ван Пинпин.

В том числе в горнодобывающей отрасли зарплаты работников госпредприятий выросли на 12% и частных - на 9,3%, в сфере информационных технологий и программного обеспечения - соответственно на 9,4% и 8,1%.