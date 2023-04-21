Минфин и ЦБ задумались о снижении долгосрочных процентных ставок

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Процентные ставки на длинном конце кривой слишком высоки, правительство и ЦБ РФ понимают эту проблему и обсуждают пути ее решения, заявил помощник президента Максим Орешкин.

Главный фактор, который в данный момент предопределяет динамику ВВП, – насколько устойчивым будет кредитование в экономике, сказал Орешкин в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ".

"Мы понимаем, что процентные ставки, особенно долгосрочные, находятся на крайне высоком уровне. На самом деле, это очень большая проблема. Сейчас и правительство, и ЦБ думают, что необходимо сделать для того, чтобы долгосрочные ставки снизить", - заявил он.

По словам Орешкина, при долгосрочной инфляции в 4% доходность длинных ОФЗ в районе 11% дает доходность в реальном выражении около 7%. "Экстремально высокий уровень. Понятно, что это связано с потерей ликвидности этой части рынка, там количество инвесторов резко сократилось (в связи с уходом иностранных игроков в 2022 г. - ИФ), поэтому здесь с точки зрения долговой политики Минфин будет думать. Есть разные варианты, но очевидно, надо здесь работать над тем, чтобы долгосрочные ставки снижать", - отметил помощник президента.

В этом году важно добиться того, чтобы инфляция вписалась в прогнозный диапазон ЦБ РФ в 5-7%, негативным будет отклонение не только вверх, но и вниз, сказал Орешкин.

"Ниже будет означать, что мы как экономика недозаработали, могли сделать больше, но не сделали", - отметил он.